Il prezzo del gas tutelato per aprile 2026 è sceso a 0,492 euro per metro cubo. Il prezzo di riferimento sul mercato, il PSV, è leggermente aumentato rispetto alla media della settimana. Questa variazione si riflette nel costo giornaliero del gas, un dato importante per chi monitora le spese energetiche domestiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa oggi il gas significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 28 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (aprile 2026). A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle diverse società di vendita e può essere fisso o indicizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in lieve rialzo rispetto alla media settimanale

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