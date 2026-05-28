A Garlasco, una consulenza del chimico Oscar Ghizzoni ha rilevato tracce di sangue sull’impronta 33. La presenza di sangue è stata identificata attraverso analisi specifiche condotte dal team di investigatori. La scoperta è stata resa nota durante le indagini in corso sull’evento. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità di analisi o sull’origine delle tracce. La questione rimane oggetto di approfondimenti da parte delle autorità coinvolte.

Un software usato dalla Nasa per cercare le tracce di sangue nell’impronta 33. I consulenti del team di Alberto Stasi hanno presentato una perizia che dimostrerebbe la presenza di materiale ematico nell’orma della mano sul muro in cima alle scale dello scantinato di casa Poggi, che la procura di Pavia attribuisce ad Andrea Sempio. L’immagine è stata prodotta dal chimico forense Oscar Ghizzoni attraverso uno strumento per analizzare lo spettro cromatico dei corpi celesti e potrebbe costituire un elemento di peso nella nuova inchiesta di Garlasco. La traccia di sangue nell’impronta 33 La consulenza tecnica è stata mostrata da Federica Panicucci durante l’ultima puntata di Mattino Cinque e commentata in diretta dall’altro consulente del team legale di Alberto Stasi, il dottor Pasquale Linarello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, la consulenza di Oscar Ghizzoni "colora di rosso" l'impronta 33: possibile presenza di sangue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DELITTO DI GARLASCO - ULTIME NOTIZIE - emergono novità sull'Impronta 33 dalla difesa

Notizie e thread social correlati

Garlasco, legali di Sempio depositano consulenza sull'impronta 33: perché per la difesa non è identificabileGli avvocati di Sempio hanno depositato una consulenza sull'impronta 33, sostenendo che non è possibile identificarla come propria del loro assistito.

Garlasco, la rivelazione del consulente Oscar Ghizzoni sull'impronta della scarpa: "Il killer non aveva il 42"Il consulente incaricato di analizzare le prove sulla scena del delitto di Garlasco ha dichiarato che l'impronta di scarpa di misura 42 trovata non...

Temi più discussi: Garlasco in Tv, Panicucci dura sull''impronta 33: Non era vecchia, ora basta. Niente interrogatorio per Sempio, la difesa risponde alla Procura; Garlasco, Bisogno: Impronta 33 non è attribuibile | Ghizzoni: Tutto sbagliato? Un; Garlasco, tutta la verità ora passa dall’impronta 33: vale zero o vale tutto?.

La faccia intelligente di Oliva dopo aver sentito la nuova valutazione da parte del dr. Ghizzoni circa l impronta 33. Dopodiché non ha più osato proferir parola perché la Bocellari lo ha asfaltato solo vedendo le espressioni che faceva #Garlasco #mattino5 x.com

Garlasco, consulenti di Stasi: l’impronta 33 è sporca di sangue. I legali di Sempio: Analisi fatte su una fotoIl giallo di Garlasco continua, la novità riguarda una consulenza commissariata dai legali di Stasi relativa alla famosa impronta 33, attribuita a Sempio. Secondo quanto emerso da queste nuove anali ... affaritaliani.it

Delitto di Garlasco | Ghizzoni: L’impronta 33 non è un abbaglio della procura, c’è materiale biologicoIl delitto di Garlasco a Ignoto X, su La7, con le parole interessanti di Oscar Ghizzoni, facente parte del team difensivo di Alberto Stasi ... ilsussidiario.net