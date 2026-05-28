Un minorenne è stato arrestato a Rimini con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito un uomo in spiaggia per rubargli il cellulare. La polizia è intervenuta e ha fermato il ragazzo, che ha opposto resistenza durante l’arresto. Sul luogo, sono stati chiamati gli agenti per gestire la situazione e garantire la sicurezza. L’episodio si è verificato durante le ore diurne, in un’area frequentata da bagnanti.

Eseguito un arresto nella serata del 26 maggio a Rimini, dove un ragazzo minorenne è stato fermato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato in Piazzale Boscovich, dove la vittima è stata aggredita mentre si trovava in spiaggia, e il giovane è stato poi associato presso il CPA di Ancona su disposizione del Tribunale dei Minorenni. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento tempestivo degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini. Intorno alle ore 18:15 del 26 maggio, la Sala Operativa ha inviato una volante in Piazzale Boscovich dopo aver ricevuto la segnalazione di un individuo fermato per furto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto in spiaggia e lite con i poliziotti a Rimini, scattano le manette per un minorenne

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