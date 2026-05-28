Fuggono all' alt dei carabinieri e poi spariscono nei boschi

Da trentotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone a bordo di un’auto con targa francese sono fuggite all’alt dei carabinieri e sono scomparse nei boschi a Dobbiaco. L’auto, inseguita dai militari di San Candido, ha tentato di eludere il controllo, ma ha poi abbandonato la strada. Dopo aver abbandonato il veicolo, i soggetti si sono dileguati nel bosco, rendendo impossibile rintracciarli. Le ricerche sono proseguite per ore senza esito.

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Scene al limite dell’incredibile quelle avvenute nei giorni scorsi a Dobbiaco e che hanno avuto per protagonisti da un lato i carabinieri di San Candido e, dall’altro, tre persone a bordo di un’auto con targa francese che, per qualche ora, sono svaniti nel nulla.La fuga e l’inseguimentoTutto ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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