Frontale sulla Provinciale a Beregazzo con Figliaro | due feriti e una persona incastrata nell’auto
Giovedì 28 maggio si è verificato uno scontro frontale sulla SP23 in via Marconi a Beregazzo con Figliaro. Due persone sono rimaste ferite e una è rimasta incastrata nell’auto coinvolta. Sul luogo sono intervenute ambulanze, un elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il traffico è stato rallentato durante le operazioni di soccorso.
Scontro violento nella mattinata di giovedì 28 maggio lungo la SP23, in via Marconi. Sul posto ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri: traffico rallentato durante le operazioni di soccorso.Violento incidente stradale questa mattina a Beregazzo con Figliaro, lungo la strada. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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