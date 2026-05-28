Frontale sulla Provinciale a Beregazzo con Figliaro | due feriti e una persona incastrata nell’auto

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio si è verificato uno scontro frontale sulla SP23 in via Marconi a Beregazzo con Figliaro. Due persone sono rimaste ferite e una è rimasta incastrata nell’auto coinvolta. Sul luogo sono intervenute ambulanze, un elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il traffico è stato rallentato durante le operazioni di soccorso.