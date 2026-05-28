Frah Quintale in concerto all’Arena del Mare del Porto Antico per Altraonda Festival

Notizia in breve

Mercoledì 15 luglio 2026, all’Arena del Mare del Porto Antico, si terrà un concerto di Frah Quintale come parte dell’Altraonda Festival. L’artista si esibirà con il suo Summer Tour ’26. La data è stata annunciata ufficialmente e l’evento è inserito nel calendario del festival. La location sarà aperta al pubblico, con ingresso e orari ancora da comunicare.