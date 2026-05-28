Frah Quintale in concerto all’Arena del Mare del Porto Antico per Altraonda Festival
Mercoledì 15 luglio 2026, all’Arena del Mare del Porto Antico, si terrà un concerto di Frah Quintale come parte dell’Altraonda Festival. L’artista si esibirà con il suo Summer Tour ’26. La data è stata annunciata ufficialmente e l’evento è inserito nel calendario del festival. La location sarà aperta al pubblico, con ingresso e orari ancora da comunicare.
Mercoledì 15 luglio 2026 Altraonda Festival vedrà calcare il palco dell’Arena del Mare del Porto Antico anche Frah Quintale, con il suo Summer Tour ’26.Oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, il concerto sarà l’occasione per ascoltare live i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
POV: vai al concerto di Frah Quintale dopo una giornata di lavoro pesantissima
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