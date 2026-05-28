Forbidden fruit anticipazioni turche | Zehra si improvvisa maestra d’asilo e finisce nei guai

Da superguidatv.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zehra decide di improvvisarsi maestra d’asilo, coinvolgendo i bambini in un’attività che sembra spontanea. Tuttavia, l’iniziativa si complica e porta a conseguenze indesiderate. La scena si svolge in un contesto quotidiano, con Zehra intenta a gestire i piccoli, ma qualcosa va storto e la situazione si complica. I dettagli dell’accaduto saranno rivelati nei prossimi episodi della serie turca.

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Nuovi colpi di scena attendono i fans del serial drammatico turco Forbidden fruit. Nel corso dei prossimi episodi assisteremo a un progetto di Zehra, che finirà inevitabilmente per metterla di nuovo nei guai. La figlia maggiore di Halit Argun penserà di improvvisarsi maestra d’asilo. Forbidden fruit, anticipazioni puntate italiane: le paure di Zehra. Sebbene la vicenda che ha visto la famiglia Argun finire in bancarotta si sia risolta senza conseguenze, e Halit sia riuscito a recuperare il suo patrimonio, Zehra non riuscirà a scacciare il timore di poter tornare a essere povera. Per questo motivo, la figlia maggiore di Argun cercherà di risparmiare quanto possibile, acquistando i suoi abiti nelle bancarelle dell’usato e privandosi perfino le visite dal parrucchiere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: Zehra lascia Caner e diventa scrittrice!

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