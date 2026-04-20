Forbidden fruit anticipazioni turche | Zehra ricade nel vortice dell’alcool?

Nelle prossime puntate della serie turca Forbidden fruit, Zehra si troverà coinvolta in nuove difficoltà legate all’alcool. Nel frattempo, il personaggio principale, Halit, rischia di perdere il suo patrimonio finanziario, con ripercussioni che coinvolgeranno anche le persone che gli stanno accanto. La narrazione si concentra sugli eventi che si susseguono intorno ai protagonisti e alle loro scelte.

Halit perderà il suo impero finanziario nelle prossime puntate del serial drammatico turco Forbidden fruit e le conseguenze sulle persone a lui vicine saranno disastrose. Zehra in particolare apparirà particolarmente depressa, tanto da finire per ricadere nel vortice dell’alcolismo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame turche Forbidden fruit: la reazione di Zehra alla sconfitta del padre. Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni, sapete già che Halit Argun perderà tutto a causa di un investimento sbagliato. L’imprenditore sarà costretto a lasciare villa Argun, la prestigiosa dimora che verrà pignorata, e troverà alloggia a casa dell’ex autista Sitki.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: Mustafa Spara Ad Halit!

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