Fondi UE e mafia | lo studio rivela il trucco dei progetti sotto i 150mila

Uno studio ha evidenziato come i progetti finanziati con fondi europei di importo inferiore a 150 mila euro spesso evitino i controlli antimafia. Le giunte infiltrate utilizzano questa soglia come strategia per far passare i progetti senza verifiche approfondite. La soglia di 150 mila euro sembra essere un limite che permette di aggirare le procedure di controllo e di monitoraggio delle autorità competenti. La questione riguarda principalmente i progetti di piccole dimensioni finanziati con fondi europei.

? Domande chiave Come fanno le giunte infiltrate a evitare i controlli antimafia?. Perché i progetti sotto i 150 mila euro sfuggono ai radar?. Chi protegge gli amministratori dalle responsabilità contabili per colpa grave?. Cosa accadrà ai fondi europei con il nuovo scudo erariale?.? In Breve Giunte infiltrate ricevono il 93% in meno di fondi europei rispetto a quelle integre.. Tra il 1991 e il 2025 registrati 402 scioglimenti di comuni per infiltrazione mafiosa.. Fondo comuni marginali scende da 163 a 20 milioni di euro secondo Palazzo Chigi.. Soglia 150.000 euro evita certificazione antimafia per servizi sociali, trasporti e rifiuti..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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