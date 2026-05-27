Il governo ha prorogato lo scudo erariale fino al 31 dicembre 2025, secondo quanto indicato in un documento ufficiale. La misura riguarda i progetti finanziati con fondi europei sotto i 150mila euro. Uno studio ha evidenziato che questa proroga potrebbe avere implicazioni legali e di controllo sui finanziamenti pubblici, ma non sono stati forniti dettagli specifici sugli effetti pratici di questa decisione. La proroga si applica a tutte le iniziative che rientrano nei limiti di spesa stabiliti.

Il 31 dicembre 2025 è scaduta la quarta proroga dello scudo erariale firmata dal governo Meloni. Misura introdotta da Conte nel 2020 come deroga emergenziale di un anno, oggi è un pezzo strutturale del diritto amministrativo: limita la responsabilità degli amministratori al solo dolo, copre anche gli appalti finanziati con fondi Ue. Il ddl Foti in discussione al Parlamento la rende permanente. Ma mentre il ddl smonta la magistratura contabile, sul Journal of Economic Behavior and Organization di marzo 2026 è uscito uno studio peer-reviewed che certifica una cosa scomoda: i controlli antimafia italiani sono l’unico strumento che ha funzionato. Lo firmano Marco Di Cataldo, Elena Renzullo e Andrés Rodríguez-Pose della London School of Economics e di Ca’ Foscari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scudo erariale e fondi Ue, lo studio che inchioda il governo: grazie ai progetti sotto la soglia dei 150mila euro

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La Corte dei conti scopre gli sprechi e il governo la sta fermando

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