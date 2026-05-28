Fondi per la mobilità sostenibile | quasi 15 milioni di euro da investire per la qualità dell' aria
Ferrara riceverà quasi 15 milioni di euro destinati alla mobilità sostenibile. La cifra sarà utilizzata per migliorare la qualità dell’aria attraverso interventi di trasporto green e di transizione ecologica. L’obiettivo è sviluppare infrastrutture e servizi che favoriscano modalità di spostamento più sostenibili. La somma rappresenta una parte significativa dei fondi disponibili per questo tipo di interventi.
Ferrara riceverà un finanziamento di quasi 15 milioni di euro per la mobilità sostenibile. La città estense accelera sulla strada della transizione ecologica e del trasporto green. Il Comune di Ferrara è infatti risultato tra i beneficiari del Programma integrato di interventi sulla mobilità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In discussione una manovra da quasi 13 miliardi di euro
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