Fondi per la mobilità sostenibile | quasi 15 milioni di euro da investire per la qualità dell' aria

Notizia in breve

Ferrara riceverà quasi 15 milioni di euro destinati alla mobilità sostenibile. La cifra sarà utilizzata per migliorare la qualità dell’aria attraverso interventi di trasporto green e di transizione ecologica. L’obiettivo è sviluppare infrastrutture e servizi che favoriscano modalità di spostamento più sostenibili. La somma rappresenta una parte significativa dei fondi disponibili per questo tipo di interventi.