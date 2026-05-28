Fine corsa per la gang dei trasfertisti della ' marmotta' | i nomi dei 6 arrestati e le immagini
La polizia ha arrestato sei persone ritenute membri di una banda specializzata in furti di sportelli automatici. Gli uomini si muovevano di notte, usando esplosivi per scassinare le macchinette e poi fuggire in breve tempo. Sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare, e sono state diffuse le immagini dei sospetti. Le indagini hanno portato alla cattura di tutti i soggetti coinvolti, che sono stati portati in carcere.
Si muovevano nell'ombra, come professionisti del crimine esperti nel maneggio di esplosivi, pronti a sventrare sportelli automatici nel cuore della notte e a dileguarsi in pochissimi minuti. Una banda organizzata in ogni minimo dettaglio, specializzata nei furti agli Atm con la tecnica della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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