Fine corsa per la gang dei trasfertisti della ' marmotta' | i nomi dei 6 arrestati e le immagini

Da foggiatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La polizia ha arrestato sei persone ritenute membri di una banda specializzata in furti di sportelli automatici. Gli uomini si muovevano di notte, usando esplosivi per scassinare le macchinette e poi fuggire in breve tempo. Sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare, e sono state diffuse le immagini dei sospetti. Le indagini hanno portato alla cattura di tutti i soggetti coinvolti, che sono stati portati in carcere.

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Si muovevano nell'ombra, come professionisti del crimine esperti nel maneggio di esplosivi, pronti a sventrare sportelli automatici nel cuore della notte e a dileguarsi in pochissimi minuti. Una banda organizzata in ogni minimo dettaglio, specializzata nei furti agli Atm con la tecnica della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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