Fine corsa per la gang dei trasfertisti della ' marmotta' | i nomi dei 6 arrestati e le immagini

Notizia in breve

La polizia ha arrestato sei persone ritenute membri di una banda specializzata in furti di sportelli automatici. Gli uomini si muovevano di notte, usando esplosivi per scassinare le macchinette e poi fuggire in breve tempo. Sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare, e sono state diffuse le immagini dei sospetti. Le indagini hanno portato alla cattura di tutti i soggetti coinvolti, che sono stati portati in carcere.