Fico Bistrò | dai Mondiali alla musica il programma degli eventi del mese di giugno
Nel parco dell’Area Pettini Burresi a Firenze, in via Faentina 145, si svolgeranno eventi nel mese di giugno 2026 organizzati da Fico Bistrò e Spazio Giovani Cure. La programmazione comprende iniziative legate ai Mondiali e alla musica, coinvolgendo diverse attività per il pubblico. La location si prepara a ospitare appuntamenti che spaziano tra sport e intrattenimento musicale, con dettagli specifici sulle date e i programmi ancora da definire.
Il parco dell'Area Pettini Burresi, situato in via Faentina 145 a Firenze, si appresta a diventare il cuore pulsante dell'estate fiorentina grazie alla ricca programmazione di giugno 2026 firmata da Fico Bistrò e Spazio Giovani Cure. Il cartellone estivo si apre mercoledì 3 giugno con la poesia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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