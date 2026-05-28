Fico Bistrò | dai Mondiali alla musica il programma degli eventi del mese di giugno

Notizia in breve

Nel parco dell’Area Pettini Burresi a Firenze, in via Faentina 145, si svolgeranno eventi nel mese di giugno 2026 organizzati da Fico Bistrò e Spazio Giovani Cure. La programmazione comprende iniziative legate ai Mondiali e alla musica, coinvolgendo diverse attività per il pubblico. La location si prepara a ospitare appuntamenti che spaziano tra sport e intrattenimento musicale, con dettagli specifici sulle date e i programmi ancora da definire.