Festival della Legalità studenti protagonisti a Brescello

Notizia in breve

Durante il Festival della Legalità a Brescello, gli studenti sono stati coinvolti in attività che hanno visto la loro partecipazione attiva. La manifestazione si è svolta dal 26 al 28 maggio 2026 e ha previsto incontri, workshop e momenti di confronto dedicati alla legalità. La presenza degli studenti ha rappresentato un elemento centrale dell’evento, che si è concentrato su tematiche di diritto e cittadinanza. La tre giorni ha visto anche interventi di esperti e rappresentanti istituzionali.