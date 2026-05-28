Festa di Primavera a Castel di Lucio | percorso naturalistico e degustazioni

Notizia in breve

Martedì 2 giugno si svolge la Festa di Primavera a Castel di Lucio. La giornata inizia alle 8,30 con un percorso naturalistico guidato. Durante l’evento sono previste degustazioni e attività all’aperto. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge partecipanti di diverse età. La festa prevede anche momenti di intrattenimento e incontri con esperti di natura. Non sono indicate eventuali restrizioni o variazioni nel programma.