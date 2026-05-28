Festa di Primavera a Castel di Lucio | percorso naturalistico e degustazioni

Da messinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 2 giugno si svolge la Festa di Primavera a Castel di Lucio. La giornata inizia alle 8,30 con un percorso naturalistico guidato. Durante l’evento sono previste degustazioni e attività all’aperto. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge partecipanti di diverse età. La festa prevede anche momenti di intrattenimento e incontri con esperti di natura. Non sono indicate eventuali restrizioni o variazioni nel programma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutto pronto per la Festa di Primavera che si terrà martedì 2 giugno a Castel di Lucio. Alle ore 8,30 previsto percorso guidato naturalistico. Alle 13 invece nell'Area Attrezzata adiacente il Labirinto di Arianna degustazione Tabisca cunzata e prodotti tipici locali. Una giornata tutta da vivere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lucio&Lucio: omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti tra musica e parole

Castel di Lucio: Europol smaschera il trafficante tunisino fuggitoA Castel di Lucio, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino ricercato per traffico di droga.

Temi più discussi: Monza: è ancora festa di Primavera a Libertà, per tre giorni dalla poesia alla salute; Festa di primavera a Villafranca Padovana dall'1 al 24 maggio 2026; Bambini protagonisti della Festa di primavera al Centro di Parma; A Traversetolo sboccia la Festa di Primavera.

festa di primavera festa di primavera aSuccesso della Festa di Primavera a Praticello, il caratteristico borgo decollatureseLa giornata si è articolata in due parti, dapprima una visita guidata nel borgo di Praticello. Un esperimento di racconto ... ilreventino.it

Festa di primavera 2026: l’arte che mescola colori e generazioniGrosseto: Il Liceo Artistico del Polo Bianciardi di Grosseto rinnova l’appuntamento con una delle iniziative più emozionanti dell’anno: la Festa di Primavera, in programma sabato 30 maggio dalle ore ... maremmanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web