Festa di Primavera a Castel di Lucio | percorso naturalistico e degustazioni
Martedì 2 giugno si svolge la Festa di Primavera a Castel di Lucio. La giornata inizia alle 8,30 con un percorso naturalistico guidato. Durante l’evento sono previste degustazioni e attività all’aperto. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge partecipanti di diverse età. La festa prevede anche momenti di intrattenimento e incontri con esperti di natura. Non sono indicate eventuali restrizioni o variazioni nel programma.
Tutto pronto per la Festa di Primavera che si terrà martedì 2 giugno a Castel di Lucio. Alle ore 8,30 previsto percorso guidato naturalistico. Alle 13 invece nell'Area Attrezzata adiacente il Labirinto di Arianna degustazione Tabisca cunzata e prodotti tipici locali. Una giornata tutta da vivere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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