Castel di Lucio | Europol smaschera il trafficante tunisino fuggito

A Castel di Lucio, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino ricercato per traffico di droga. L’uomo, che era fuggito prima dell’arresto, è stato catturato grazie alle indagini coordinate dalle autorità italiane e europee. La svolta è arrivata dopo un’attività investigativa che ha coinvolto anche Europol, che ha contribuito a smascherare il traffico illecito collegato al soggetto.

? Cosa sapere I Carabinieri arrestano a Castel di Lucio un tunisino latitante per traffico di droga.. Europol conferma l'identità tramite dati dattiloscopici per l'estradizione verso la Tunisia.. I Carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno arrestato un cittadino tunisino di 31 anni a Castel di Lucio, dopo che incrociando i dati con Europol è emerso un mandato di cattura internazionale legato al traffico di stupefacenti in Tunisia. La notizia circola tra le strade del borgo, dove l’uomo si era stabilito nel luglio 2020 presentandosi come richiedente protezione internazionale. Per anni, tra le mura di Castel di Lucio, la sua presenza era...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castel di Lucio: Europol smaschera il trafficante tunisino fuggito Notizie correlate Lucio&Lucio: omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti tra musica e parole“Lucio & Lucio”, un omaggio a due leggende della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Leggi anche: Sciame sismico nel Messinese, il terremoto più forte di magnitudo 4.1 vicino Castel di Lucio Tutti gli aggiornamenti Castel di Lucio: Mandato di cattura internazionale scovato dai Carabinieri, arrestato 31enneEra giunto in Italia nel luglio 2020 come richiedente protezione internazionale. Attraverso documenti d'identità falsi, era riuscito a ottenere il ... 98zero.com Mandato di cattura internazionale, 31enne tunisino arrestato a Castel di LucioI carabinieri di Mistretta hanno eseguito, nei confronti di un tunisino di 31 anni, un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria della Tunisia, dovendo scontare una pena deten ... tempostretto.it