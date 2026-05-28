Ferentino cambio in Giunta | Michela Guida nuova assessora al posto di Piera Dominici

Michela Guida è stata nominata nuova assessora nel Comune di Ferentino, sostituendo Piera Dominici. La modifica è stata annunciata dall’amministrazione guidata dal sindaco Piergianni Fiorletta. La nomina riguarda la lista “Insieme Fiorletta Sindaco”.

Novità nella Giunta comunale di Ferentino. L’Amministrazione guidata dal sindaco Piergianni Fiorletta ha annunciato l’avvicendamento alla carica di assessore nell’ambito della lista “Insieme Fiorletta Sindaco”.Si conclude infatti l’esperienza amministrativa dell’assessore uscente Piera Dominici. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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