Fasano paradiso dei bambini | conquistata l' 11ª Bandiera Verde consecutiva

Notizia in breve

Fasano ha ottenuto per l'11ª volta consecutiva la Bandiera Verde, riconoscimento assegnato a un litorale ritenuto sicuro e adatto ai bambini. La spiaggia si distingue per le caratteristiche di accoglienza e sicurezza, confermando la sua reputazione come meta a misura di famiglia. La premiazione è avvenuta oggi, segnando un record nel settore delle spiagge riconosciute per la qualità e l’attenzione ai piccoli visitatori.