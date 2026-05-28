Fasano paradiso dei bambini | conquistata l' 11ª Bandiera Verde consecutiva

Da brindisireport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fasano ha ottenuto per l'11ª volta consecutiva la Bandiera Verde, riconoscimento assegnato a un litorale ritenuto sicuro e adatto ai bambini. La spiaggia si distingue per le caratteristiche di accoglienza e sicurezza, confermando la sua reputazione come meta a misura di famiglia. La premiazione è avvenuta oggi, segnando un record nel settore delle spiagge riconosciute per la qualità e l’attenzione ai piccoli visitatori.

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FASANO - Un litorale accogliente, sicuro e a misura di bambino: Fasano celebra oggi un traguardo straordinario, conquistando ufficialmente la sua 11ª Bandiera Verde consecutiva. Anche per la stagione estiva 2026, l'incantevole costa fasanese si conferma una delle mete ideali e più ricercate per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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