L’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio alle ore 20:00 presso i Campi Diomedei, uno dei luoghi simbolo della socialità cittadina. Al centro dell’evento ci saranno però le famiglie, autentiche protagoniste della manifestazione, chiamate a vivere un momento di incontro, riconoscimento e partecipazione attiva. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere valori di inclusione, solidarietà e comunità, offrendo al tempo stesso un’occasione di festa aperta a tutti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Famiglie in Festa”: a Foggia una serata di musica, solidarietà e condivisione ai Campi Diomedei

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