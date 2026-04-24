Mulinarte apre a una Festa della Liberazione di musica e condivisione | a Piavola in scena Spazi resistenti

“Spazi Resistenti” è il tema che farà da filo conduttore della Festa della Liberazione organizzata da Mulinarte e Mediterranea Saving Humans Forlì-Cesena. A Piavola di Mercato Saraceno, negli spazi del centro culturale Mulinarte, insieme a Mediterranea dalle 15 fino a sera prenderà vita una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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