Durante una trasmissione televisiva, un avvocato ha affermato che una famiglia nel bosco può educare i figli come desidera, commentando le vicende di Nathan e Catherine. La discussione ha coinvolto anche Vespa, che ha espresso il suo punto di vista sulla libertà educativa. Nessun dettaglio sulle decisioni legali o sulle motivazioni specifiche della famiglia è stato fornito. La trasmissione ha trattato temi legati all’educazione e alla libertà di scelta delle famiglie.

Simone Pillon, ex senatore e nuovo avvocato della famiglia nel bosco, è intervenuto alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa. Il legale ha ammesso: “Nathan e Catherine hanno preso scelte che non condivido, ma non me la sento di giudicarli”. Il conduttore ha dichiarato: “I genitori hanno il diritto di educare i figli come vogliono”. Simone Pillon e le bugie sulla famiglia nel bosco Ospite in collegamento nella trasmissione condotta da Bruno Vespa nella serata di mercoledì 27 maggio, l’avvocato Pillon ha dichiarato: “Su questa storia sono state dette tante bugie. Chi non ha visto gli atti crede a tante storie che non sono vere”. Il legale che assiste la famiglia nel bosco ha spiegato: “I bambini erano perfettamente puliti e profumati, io ho avuto modo di accertare personalmente che la casa avesse condizioni igieniche sopra la media. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Vespa sbotta a Porta a Porta su Nathan e Catherine: "Possono educare figli come vogliono"

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