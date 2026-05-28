Famiglia nel bosco parla mamma Catherine | Fino a che avrò respiro combatterò per i miei bimbi

Una madre coinvolta nella famiglia che vive nel bosco ha dichiarato di lottare per i propri figli fino all'ultimo respiro. In un’intervista, ha difeso le scelte di vita e l’istruzione domestica, affermando che il benessere delle figlie è sempre stato e rimane la sua priorità.

“Fino a che avrò respiro combatterò per i miei bimbi”. Catherine Birmingham, mamma della 'famiglia nel bosco', in un’intervista al Corriere difende le scelte di vita e quelle sull'istruzione domestica: "Il benessere dei nostri figlie era e resta la priorità". E sulle polemiche: "Abbiamo semplicemente scelto alternative". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La famiglia nel bosco, allontanati dalla mamma: una nuova struttura per i bimbi

Notizie e thread social correlati

Famiglia del bosco, parla mamma Catherine: “I bimbi vogliono tornare a casa, noi resteremo in Italia”Catherine Birmingham, madre dei bambini noti come la “famiglia del bosco” di Palmoli, ha dichiarato che i figli desiderano tornare a casa.

Famiglia nel bosco, la figlia rifiuta la chiamata di Catherine, lei: "Temo che i miei bimbi non vogliano più vedermi"Una donna ha riferito di aver cercato di contattare la propria figlia, che ha rifiutato di rispondere alla chiamata.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la madre parla dell’incontro con i figli: cosa le hanno detto; Corrado Zunino: Famiglia del bosco, l'eccessiva politicizzazione ha creato altri ostacoli alla soluzione della vicenda; Famiglia nel bosco, Nathan mostra la nuova casa e parla di Catherine: Moglie e madre piena d'amore; Famiglia nel bosco, l'avvocato della famiglia: Ottimismo dopo l'incontro con la casa-famiglia.

Fateci caso di Delmastro non si parla neanche più…se fosse stato dell’opposizione avrebbe occupato la cronaca senza neanche usare la famiglia nel bosco. Mafiodestra 2026 x.com

Famiglia nel bosco, parla mamma Catherine: Fino a che avrò respiro combatterò per i miei bimbiFino a che avrò respiro combatterò per i miei bimbi. È una delle frasi più nette di Catherine Birmingham, madre della cosiddetta famiglia che vive nel bosco, che in un’intervista al Corriere della ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, parla mamma Catherine: Finché avrò respiro combatterò per i miei figli. Per noi l’istruzione a casa sarà sempre una prioritàCatherine Birmingham, da madre della cosiddetta famiglia del bosco ha pubblicato il suo libro La mia verità (edizioni Solferino) in cui dice di accettare la definizione di ribelle. La società — ... msn.com