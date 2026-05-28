Falda contaminata a Montoro | il Sindaco chiede azioni concrete e nuove risorse per la sicurezza idrica
A Montoro, è stata trovata acqua contaminata nella falda acquifera. Il sindaco ha richiesto interventi concreti e maggiori risorse per garantire la sicurezza idrica. Durante la presentazione del Green Med Expo, l’assessore regionale all’Ambiente ha affermato che, sebbene ci sia un potenziale rischio, non ci sono motivi di preoccupazione. Ha anche sottolineato che la situazione deve comunque essere monitorata e affrontata.
Le dichiarazioni dell’Assessore regionale all’Ambiente alla presentazione del Green Med Expo — “potenziale rischio ma siamo tranquilli” — rappresentano un elemento importante che contribuisce ad evitare allarmismi, pur nella consapevolezza che la problematica debba continuare ad essere affrontata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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