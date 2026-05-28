Falda contaminata a Montoro | il Sindaco chiede azioni concrete e nuove risorse per la sicurezza idrica

Notizia in breve

A Montoro, è stata trovata acqua contaminata nella falda acquifera. Il sindaco ha richiesto interventi concreti e maggiori risorse per garantire la sicurezza idrica. Durante la presentazione del Green Med Expo, l’assessore regionale all’Ambiente ha affermato che, sebbene ci sia un potenziale rischio, non ci sono motivi di preoccupazione. Ha anche sottolineato che la situazione deve comunque essere monitorata e affrontata.