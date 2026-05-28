Nel comune di Faicchio si è svolta una giornata dedicata alla memoria e alla speranza, durante la quale è stato piantato un albero di kaki chiamato “albero per la pace”. Si tratta di un simbolo di resilienza e rinascita. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito alla messa a dimora dell’albero come gesto simbolico. La cerimonia si è svolta in un contesto di commemorazione e di impegno per la pace.

Ci sono eventi che durano poche ore, e altri che lasciano un segno profondo nel cuore di una comunità. La manifestazione conclusiva del progetto “Un albero per la Pace – KAKI TREE for EUROPE” è stata molto più di una semplice cerimonia: è stata un’esperienza autentica di incontro, memoria e speranza condivisa. L’atmosfera vissuta ieri è stata carica di emozione, partecipazione e senso di appartenenza. Bambini, ragazzi, famiglie, docenti, istituzioni e rappresentanti del territorio si sono ritrovati uniti attorno a un messaggio semplice ma potentissimo: la pace si costruisce insieme, ogni giorno, attraverso piccoli gesti concreti. La messa a dimora del kaki della pace — discendente diretto dell’unico albero sopravvissuto alla bomba atomica di Nagasaki del 1945 — ha rappresentato il simbolo più alto di questa giornata. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Faicchio, “Un albero per la Pace”: giornata di memoria e speranza

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