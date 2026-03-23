Nato dall’esperienza del revive time kaki tree project di nagasaki, il percorso porta tra i giovani la straordinaria storia di un albero di kaki sopravvissuto alla bomba atomica del 9 agosto 1945, salvato e curato dall’arboricoltore masayuki ebinuma. da quell’albero sono nate nuove piantine, oggi diffuse anche in europa attraverso kaki tree for europe, per mantenere viva la memoria e trasformarla in impegno concreto. Il progetto nasce dalla sinergia tra istituzioni, scuola e territorio: il comune di faicchio, la comunità emmanuel e l’i.c. “manzoni” – plessi di faicchio insieme per offrire ai giovani un’opportunità concreta di crescita, confronto e consapevolezza. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Faicchio: Kaki Tree For Europe arriva nelle scuole, un seme di memoria e un albero di pace

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