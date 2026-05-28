Fabio Di Giannantonio ha commentato il suo rapporto con il circuito del Mugello, definendolo un luogo speciale. Ha anche parlato di Marc Marquez, sottolineando la necessità di avere in pista il Campione del mondo. Attualmente, il pilota ducatista si trova in buona forma dopo un periodo di difficoltà. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate prima di un evento di motomondiale, senza ulteriori dettagli su risultati o incontri futuri.

Fabio Di Giannontonio è, senza dubbio, il ducatista più in forma del momento. Dopo un lungo periodo a corrente alternata, il pilota in forza alla Pertamina Enduro VR46 ha finalmente trovato continuità di rendimento, tanto da essere al momento in terza posizione nella classifica generale alle spalle delle due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Anche per questo motivo, il nativo di Roma è seriamente intenzionato ad essere uno dei protagonisti del GP d’Italia, appuntamento numero sette del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il circuito del Mugello. Il centauro è intervenuto pochi minuti fa nel classico... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “Il Mugello un posto speciale. Marquez? Abbiamo bisogno del Campione del mondo”

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