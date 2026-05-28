Le frazioni di Cento continuano a ospitare numerosi eventi durante tutto l’anno, coinvolgendo ampie parti della popolazione. Questi appuntamenti, che si svolgono in diverse stagioni, sono legati alle tradizioni locali e alla vitalità delle comunità frazionali. La varietà di iniziative contribuisce a mantenere vivo il senso di appartenenza e a rafforzare i legami tra i residenti, rendendo le frazioni un punto di riferimento per la vita sociale della zona.

Le frazioni di Cento sono una ricchezza per tutta la comunità centese. Con le rispettive tradizioni e la loro vitalità, arricchiscono tutte le stagioni dell’anno con eventi di vario genere, sempre in grado di coinvolgere ampie fette di cittadinanza. Così sarà anche nel corso dell’estate 2026, durante la quale le frazioni centesi si confermeranno fulcri di progetti e attività. Con una novità. Nel corso dell’estate, prossima a cominciare, tutte le iniziative pubbliche organizzate nelle frazioni centesi da associazioni, volontarie e volontarie si collocheranno infatti sotto l’ombrello di " Di frazione in frazione ", "un nuovo progetto che collega eventi, persone e comunità in un unico percorso da vivere insieme per tutta l’estate, da maggio ad agosto, nelle frazioni di Cento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eventi ’Di frazione in frazione’ . Un ricco carnet di appuntamenti

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