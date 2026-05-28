Eurispes | in Italia fragilità sempre più diffuse

Notizia in breve

Secondo l’ultimo rapporto Eurispes, in Italia le fragilità sono in aumento e si manifestano in vari aspetti della società. Tra i temi discussi nel documento c’è anche la percezione degli italiani riguardo all’eutanasia. Il rapporto analizza le opinioni pubbliche su questa questione, evidenziando come il tema sia al centro del dibattito sociale e culturale nel Paese.