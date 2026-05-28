Eurispes | in Italia fragilità sempre più diffuse
Secondo l’ultimo rapporto Eurispes, in Italia le fragilità sono in aumento e si manifestano in vari aspetti della società. Tra i temi discussi nel documento c’è anche la percezione degli italiani riguardo all’eutanasia. Il rapporto analizza le opinioni pubbliche su questa questione, evidenziando come il tema sia al centro del dibattito sociale e culturale nel Paese.
L’ultimo rapporto Eurispes fotografa un’Italia segnata da fragilità sempre più diffuse. L’opinione degli italiani sul tema dell’eutanasia è uno dei punti affrontati dal rapporto. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Eurispes: in Italia fragilità sempre più diffuse
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