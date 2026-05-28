Un uomo è stato condannato a due anni e sei mesi di carcere per aver commesso violenze sulla ex compagna. La sentenza include anche il risarcimento dei danni alla vittima e il pagamento delle spese processuali. In passato, l’uomo aveva scritto di esultare dopo ogni femminicidio. La condanna è stata emessa dopo il procedimento giudiziario relativo alle violenze commesse.

Due anni e mezzo di carcere, oltre al risarcimento dei danni alla vittima e il pagamento delle spese processuali. Si è chiuso con una condanna il procedimento nei confronti di un uomo di 34 anni di Bellaria, difeso dall’avvocato Massimo Campana, finito sotto processo dopo la denuncia presentata dalla compagna, che aveva raccontato agli inquirenti anni di botte, minacce, violenze psicologiche e continue umiliazioni. La decisione è arrivata nelle ultime ore al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto una condanna a 4 anni. Il giudice ha invece stabilito una pena di 2 anni e 5 mesi, applicando la riduzione prevista dal rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Esulto dopo ogni femminicidio...". Condannato per le violenze sulla ex

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Il femminicidio di Zoe Trinchero e la violenza di genere tra i giovanissimi

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Si parla di: Esulto dopo ogni femminicidio.... Condannato per le violenze sulla ex; Quando sento di un femminicidio esulto: condannato a 2 anni e 6 mesi un 34enne di Bellaria.