estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 28 maggio 2026

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto si sono svolte oggi, 28 maggio 2026. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta. Nessuna informazione sui numeri estratti o eventuali vincite è stata comunicata.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 28 maggio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 85 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, giovedì 28 maggio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 21 Maggio 2026

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