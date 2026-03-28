estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 28 marzo 2026

Oggi, sabato 28 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni dei giochi Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati comunicati in tempo reale e pubblicati ufficialmente. I risultati riguardano tutte le categorie di premi e sono disponibili al pubblico attraverso i canali di distribuzione ufficiali. Nessuna ulteriore informazione o dettaglio sui numeri estratti è stata fornita in questa comunicazione.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 28 marzo 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 51 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, sabato 28 marzo 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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