Oggi, martedì 28 aprile 2026, alle ore 20, si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati estratti i numeri vincenti per entrambe le lotterie, con i risultati disponibili subito dopo l’evento. La giornata ha visto quindi la pubblicazione dei numeri che potrebbero determinare vincite per i giocatori che hanno partecipato.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 28 aprile 2026. Oggi, martedì 28 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 68 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 28 aprile 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 68 d el 28 aprile 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 28 aprile 2026

Notizie correlate

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 28 febbraio 2026Oggi, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 35 del 2026 e del 10eLotto.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 28 marzo 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 28 marzo 2026 Oggi, sabato 28 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 27 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 24 aprile 2026: tutti i numeri vincenti; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 24 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 18 aprile 2026.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 28 aprile 2026: numeri vincenti e quoteEstrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 28 aprile 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati ... fanpage.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 28 aprile 2026: tutti i numeri vincentiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 28 aprile 2026, sono in corso con i numeri vincenti dei concorsi serali. Come di consueto, a partire dalle ore 20 vengono comunicati i ... giornalelavoce.it

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI Il jackpot continua a crescere… e ora fa davvero paura. Nessun “6” centrato Cifra da capogiro per la prossima estrazione Hai controllato i tuoi numeri Scopri subito tutti i risultati completi qui - facebook.com facebook