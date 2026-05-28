Dopo aver portato il figlio a scuola e fatto una breve sosta al bar con un’amica, una donna ha trovato la propria abitazione svaligiata al suo ritorno. Non sono stati indicati danni specifici o eventuali testimoni, né sono stati segnalati sospetti o arresti. La donna ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini sui precedenti e sulle possibili modalità del furto.

È uscita di casa come tutte le mattine. Ha accompagnato il figlio a scuola, una sosta veloce al bar con un’amica e poi il rientro a casa. A quel punto, davanti ai suoi occhi, si è parata una scena impossibile da dimenticare: le stanze messe completamente a soqquadro, cassetti aperti, oggetti spostati ovunque, soldi e gioielli spariti nel nulla. È successo ieri nella zona di Spadarolo, in via Pietrarubbia. Vittima del furto una famiglia riminese che vive in una casa indipendente al piano terra. "Mia moglie è uscita verso le 8 per accompagnare nostro figlio a scuola – racconta il padrone di casa – poi intorno alle 9.15 si è fermata al bar con un’amica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esce per portare il figlio a scuola. Al rientro trova la casa svaligiata

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Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente

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