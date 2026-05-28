Esce in pigiama dall' ospedale dove era ricoverato lo trovano mentre passeggia in via Flaminia | soccorso un anziano

Un uomo di 79 anni, uscito dall’ospedale in pigiama, è stato trovato mentre passeggiava in via Flaminia. È stato soccorso e riportato in sicurezza all’ospedale regionale di Torrette. La vicenda si è verificata questa mattina.

ANCONA - Esce dall’ospedale in pigiama e si allontana lungo via Flaminia. Un anziano di 79 anni è stato rintracciato e riportato in sicurezza all’ospedale regionale di Torrette nella mattinata di oggi. L’uomo, ricoverato nel nosocomio regionale, si era allontanato dal reparto facendo scattare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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