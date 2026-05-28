Eredità e dipendenti | i debiti lavorativi passano agli eredi

In caso di decesso di un dipendente, le somme dovute per ferie non godute e TFR vengono pagate agli eredi. I debiti lavorativi del dipendente defunto, come stipendi e contributi, passano agli eredi se sono stati richiesti formalmente. Per evitare di pagare tali debiti, bisogna seguire le procedure di richiesta di liquidazione delle somme dovute. La legge stabilisce che gli eredi hanno diritto a ricevere le somme maturate e non ancora corrisposte.

? Punti chiave Come si evita di pagare i debiti lavorativi del defunto?. Chi deve saldare le ferie e il TFR del dipendente?. Cosa succede se si rinuncia all'eredità di un professionista?. Come si accede all'anticipo pensionistico dopo la morte del datore?.? In Breve Cessazione attività professionale entro 30 giorni dal decesso tramite modello AA9 all'Agenzia Entrate.. Cancellazione previdenziale e ordine professionale tramite raccomandata con certificato di morte allegato.. Sentenza Tribunale di Foggia 10532025 su accesso anticipo pensionistico APe sociale per domestici.. Conservazione documentazione antiriciclaggio obbligatoria per dieci anni dalla fine della prestazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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