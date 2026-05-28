A Volturara Irpina si è celebrato il 103° compleanno di Cristina Percio. La comunità si è radunata per festeggiare questa lunga vita, con momenti di gioia e condivisione. La festa ha coinvolto familiari, amici e vicini, che hanno partecipato a un evento ricco di emozioni. La giornata è stata caratterizzata da sorrisi, abbracci e ricordi condivisi in un clima di affetto.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata memorabile e ricca di forti emozioni per la comunità di Volturara Irpina, che si è stretta in un grande e caloroso abbraccio intorno alla sua concittadina più longeva. Percio Cristina ha tagliato lo straordinario traguardo dei 103 anni, confermandosi un pilastro di simpatia, forte energia e una travolgente, quanto coinvolgente, vitalità. I festeggiamenti si sono svolti in un’atmosfera di gioia e condivisione, alla presenza della sua splendida e numerosa famiglia, visibilmente emozionata e orgogliosa per questo compleanno così speciale. Tra torte decorate con rose rosse e brindisi, nonna Cristina ha regalato a tutti i presenti i suoi sorrisi migliori, dando prova ancora una volta della straordinaria forza che la caratterizza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Energia e saggezza lunghe 103 anni: Volturara festeggia Cristina Percio

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