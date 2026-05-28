? Domande chiave Chi sono i due giornalisti che hanno documentato la guerra?. Perché le autorità americane hanno negato il visto alla vincitrice?. Come può un premio internazionale ignorare le restrizioni di viaggio?. Quali conseguenze ha questo diniego sulla rappresentanza culturale globale?.? In Breve Produzione realizzata per Abc News da Ruwaida e Ahmed Al-Danf. Documentazione diretta sul campo durante i mesi di conflitto nella Striscia. Politiche consolari statunitensi negano i visti ai cittadini palestinesi. Dibattito aperto su modalità alternative per vincitori con restrizioni di viaggio. Il documentario The Children of Gaza ha ottenuto il prestigioso premio Emmy, portando alla luce le testimonianze raccolte da Ruwaida e dal cameraman Ahmed Al-Danf durante i mesi di conflitto nella Striscia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emmy a The Children of Gaza: il premio arriva, ma il è negato

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*Oscar Shortlist - Children No More: Were and Are Gone - Director Hilla Medalia

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