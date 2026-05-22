Gaza Soleterre inaugura il Soleterre Children Center
Nel sud della Striscia di Gaza, all’interno del Nasser Hospital, è stato aperto il Soleterre Children Center, un nuovo spazio dedicato ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. La struttura è stata inaugurata dalla Fondazione Soleterre e si trova nel cuore dell’ospedale. L’obiettivo dichiarato è offrire ai bambini un ambiente protetto, cercando di ridurre l’impatto emotivo della guerra sulle giovani vittime e sui loro familiari. La realizzazione del centro rappresenta un intervento diretto sul territorio e sul benessere dei minori.
Nel cuore del Nasser Hospital di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, Fondazione Soleterre inaugura il Soleterre Children Center: uno spazio protetto dedicato ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, nato con l’obiettivo di provare a togliere la guerra dalla mente dei bambini. Un luogo dove poter piangere, parlare, liberarsi dalla paura, affrontare il dolore delle violenze e degli abusi vissuti durante la guerra. Dove tornare, anche solo per qualche ora, a sentirsi bambini. Nell’unico ospedale rimasto operativo nel sud della striscia di Gaza, ogni giorno continuano ad arrivare minori feriti dai bombardamenti, amputati, traumatizzati, spesso soli o sfollati. 🔗 Leggi su Tpi.it
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