Emmanuel Carrère | Con l'AI forse nessuno scrittore è insostituibile Cisgiordania? Se ne parla poco

Lo scrittore francese ha presentato a Roma il suo nuovo libro, intitolato “Kolchoz”. Durante l’evento ha parlato di come l’intelligenza artificiale possa influenzare la scrittura, sottolineando che gli autori credono di possedere qualcosa di unico che l’AI non potrà mai replicare, anche se questa convinzione potrebbe essere un’illusione. Ha anche toccato temi come la guerra in Ucraina e la situazione in Palestina, dicendo che sono argomenti poco discussi.

Lo scrittore francese presenta “Kolchoz” a Roma: dalla guerra in Ucraina alla Palestina, fino ai dubbi sull’intelligenza artificiale e la scrittura: "Gli scrittori si raccontano di avere qualcosa di specifico a cui nessuna intelligenza artificiale potrà mai arrivare, forse è un'illusione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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