Mancini nomina a sorpresa un insospettabile attaccante per l'Italia | Di Cancellieri se ne parla poco

Durante l'evento Inside the Sport 2026, dedicato agli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, Roberto Mancini ha annunciato una sorpresa nella rosa della Nazionale. Il ct ha scelto di chiamare un attaccante poco noto, sostenendo che si parla poco di lui. La convocazione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, considerando la scelta inaspettata rispetto alle decisioni prese in passato.