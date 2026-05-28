Emergenza acqua a Pentimele e Archi | chiusi i pozzi per una falla

Notizia in breve

I pozzi sono stati chiusi a Pentimele e Archi a causa di una falla che ha compromesso l’approvvigionamento idrico. La chiusura ha determinato un’interruzione dell’erogazione dell’acqua nelle zone interessate. Non sono state comunicate tempistiche precise per il ripristino della pressione, ma si attende l’intervento dei tecnici per risolvere il problema. La sospensione riguarda le forniture di acqua pubblica nelle aree coinvolte.