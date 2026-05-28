Emergenza acqua a Pentimele e Archi | chiusi i pozzi per una falla

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I pozzi sono stati chiusi a Pentimele e Archi a causa di una falla che ha compromesso l’approvvigionamento idrico. La chiusura ha determinato un’interruzione dell’erogazione dell’acqua nelle zone interessate. Non sono state comunicate tempistiche precise per il ripristino della pressione, ma si attende l’intervento dei tecnici per risolvere il problema. La sospensione riguarda le forniture di acqua pubblica nelle aree coinvolte.

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? Domande chiave Come influenzerà la chiusura dei pozzi la gestione delle scorte domestiche?. Quando potranno i tecnici garantire il ripristino della pressione idrica?. Perché il guasto a Pentimele costringe allo svuotamento del serbatoio di Archi?. Quali criticità tecniche potrebbero allungare i tempi di riparazione della falla?.? In Breve Intervento Sorical iniziato giovedì 28 maggio 2026 alle ore 15:00.. Chiusura pozzi e serbatoio di Archi per riparare falla in località Pentimele.. Disservizi idrici interessano l'intero sistema di approvvigionamento della provincia reggina.. Ripristino del servizio subordinato all'esito degli scavi tecnici sul sito del guasto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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