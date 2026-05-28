Elezioni il Pd Calabria | Dopo i ballottaggi riflessione senza filtri sul voto

Il secondo turno delle elezioni si terrà il 7 e 8 giugno, coinvolgendo anche alcune amministrative in Calabria. Il Partito Democratico invita a una riflessione senza filtri sul voto dopo i risultati dei ballottaggi. Nessuna analisi ufficiale o commento sui risultati al momento. La data è confermata e le amministrative interessano diverse realtà locali.

«Il turno elettorale si concluderà il 7 e 8 giugno con i ballottaggi che, anche in Calabria, ci vedranno ancora impegnati in alcune importanti realtà amministrative». Lo scrive il Partito Democratico Calabria in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. Nel messaggio il partito rivolge «auguri di buon lavoro» agli eletti, sottolineando la necessità di istituzioni «vicine ai cittadini, capaci di ascoltare e di costruire risposte concrete». “Riflessione seria e senza filtri” Il Pd Calabria annuncia inoltre l’apertura di una fase di confronto interno dopo la conclusione del turno elettorale. «A tutti i livelli il Partito Democratico aprirà una riflessione approfondita e senza filtri sul voto e sulla fase politica che stiamo vivendo», si legge nella nota. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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