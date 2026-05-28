Elezioni ad Arezzo | la guerra civile dei commenti Facebook

Da lortica.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni ad Arezzo, i commenti sui social sono diventati un campo di battaglia. Gli utenti si scambiano insulti e accuse, perdendo spesso amici e parenti nel tentativo di difendere i propri candidati. Le discussioni si accendono facilmente, con post e risposte che sfociano in conflitti verbali. La tensione online cresce di giorno in giorno, mentre le opinioni si polarizzano in modo sempre più acceso.

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Aretini pronti a perdere amici, parenti e congiuntivi pur di difendere candidati che probabilmente non li riconoscerebbero nemmeno al bar Ad Arezzo il confronto politico è ufficialmente entrato nella sua fase più evoluta: cinquantenni che si insultano su Facebook con la maturità emotiva di due galli davanti al mangime. Le elezioni comunali stanno infatti regalando scene meravigliose: vicini che non si salutano più, ex compagni di scuola che si mandano a fanculo nei commenti e cittadini pronti alla guerra civile perché qualcuno ha osato mettere “Mi piace” al candidato sbagliato. Il tutto accompagnato dal massacro sistematico della lingua italiana. 🔗 Leggi su Lortica.it

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