Durante le elezioni ad Arezzo, sui social si sono verificati numerosi scontri tra utenti. Molti commenti si sono trasformati in insulti e confronti accesi, portando alcuni a perdere rapporti personali. La discussione riguarda principalmente i candidati, con sostenitori che difendono le proprie scelte anche a costo di tensioni con amici e parenti. La dinamica riflette un clima di forte polarizzazione e di scontro tra fazioni opposte.

Aretini pronti a perdere amici, parenti e congiuntivi pur di difendere candidati che probabilmente non li riconoscerebbero nemmeno al bar Ad Arezzo il confronto politico è ufficialmente entrato nella sua fase più evoluta: cinquantenni che si insultano su Facebook con la maturità emotiva di due galli davanti al mangime. Le elezioni comunali stanno infatti regalando scene meravigliose: vicini che non si salutano più, ex compagni di scuola che si mandano a fanculo nei commenti e cittadini pronti alla guerra civile perché qualcuno ha osato mettere “Mi piace” al candidato sbagliato. Il tutto accompagnato dal massacro sistematico della lingua italiana. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Elezioni ad Arezzo: la guerra civile dei commenti Facebook

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