Educazione civica sicurezza e bullismo | si conclude il progetto I giovedì della legalità

MESAGNE - I poliziotti del commissariato di Mesagne hanno concluso oggi (28 maggio 2026) il progetto "I giovedì della legalità", un percorso educativo che per l'intero anno scolastico 20252026 li ha visti protagonisti di un dialogo costante e costruttivo con gli studenti della città. Ogni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Editoriale Siracusa al Bivio: Oltre il programma, un Patto di Civiltà per il 2030

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