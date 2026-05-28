Le associazioni di categoria hanno firmato un accordo che riguarda le piccole botteghe artigiane dell'edilizia in Molise. L'intesa prevede modifiche ai servizi offerti alle botteghe e l'inclusione di rappresentanti delle botteghe nella gestione della Cassa Edile locale. La firma mira a migliorare il supporto alle imprese di piccole dimensioni e a garantire una maggiore partecipazione nelle decisioni amministrative.

? Punti chiave Come cambieranno i servizi per le piccole botteghe artigiane locali?. Chi otterrà finalmente voce in capitolo nella Cassa Edile molisana?. Perché questo accordo risolve un problema aperto dal 1998?. Quali benefici concreti avranno i lavoratori nei cantieri del Molise?.? In Breve Partecipano all'incontro a Campobasso Marco Zollo e il direttore Gino Di Renzo.. L'accordo attua un impegno nazionale preso tra le associazioni nel 1998.. L'ANAEPA ottiene un seggio nel Consiglio della Cassa Edile del Molise.. La sinergia coinvolge anche le realtà regionali CNA, URA, CLAAI e AMA CASARTIGIANI.. A Campobasso, mercoledì 27 maggio 2026, Michele Coralbo e Corrado Di Niro hanno siglato un protocollo d’intesa tra ANAEPA Confartigianato e ANCE Molise che cambia le regole della rappresentanza nel settore edile regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Edilizia in Molise: Ance e Anaepa firmano l’accordo per le botteghe

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Firmato a Campobasso il protocollo per l'ingresso dell'artigianato nella bilateralità edile. ANAEPA Confartigianato e ANCE Molise hanno illustrato gli obiettivi di collaborazione regionale. Un traguardo storico per il settore. #Edilizia #Artigianato #PMI #noiconfa x.com

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