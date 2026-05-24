Tre volontari della Croce Rossa sono deceduti in Congo, secondo quanto riferito. La causa principale è stata un ritardo nella diagnosi dell’Ebola, che ha contribuito alla diffusione dell’epidemia. L’epidemia di Ebola ha iniziato a colpire il Congo e l’Uganda tra la fine di marzo e l’inizio di aprile di quest’anno, come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità.

L’ epidemia di Ebola ha iniziato a colpire il Congo e l’Uganda presumibilmente, come riporta l’ISS, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile di quest’anno. Tra le vittime, la cui causa del decesso è a ricondurre al virus Bundibugyo, figurano anche tre volontari della Croce Rossa. Questi ultimi erano attivi sul territorio della Repubblica Democratica del Congo che, come ha dichiarato sabato l’organizzazione, era proprio l’epicentro dell’epidemia. Tra le possibili vittime di Ebola tre volontari della Croce Rossa attivi in Congo. È stata la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) a spiegare quanto accaduto con un comunicato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Congo, morti tre volontari della Croce Rossa. Il ritardo diagnostico ha influito sull’epidemia di Ebola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Congo, nuova epidemia di Ebola: oltre 240 casi sospetti e 65 mortiIn una provincia remota del Congo orientale, le autorità sanitarie hanno segnalato più di 240 casi sospetti di Ebola e 65 decessi.

Congo, salgono a 80 i morti per Ebola. L'epidemia ora si allarga all'UgandaL'epidemia di Ebola nella provincia dell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, ha causato finora 80 decessi.

Temi più discussi: Ebola, morti 3 volontari della Croce Rossa nella RD del Congo; La Croce Rossa piange la scomparsa di tre volontari morti di Ebola in Congo; Ebola in RD Congo, veglie funebri e assembramenti vietati nell’Ituri; Ebola, Africa Cdc: Altri dieci Paesi a rischio epidemia.

Ebola, morti 3 volontari della Croce Rossa nella RD del Congo x.com

Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: tre volontari della Croce Rossa muoionoI volontari sono stati tra le prime vittime identificate dell'epidemia, alimentata dal raro virus Bundibugyo. View on euronews ... msn.com

Ebola, morti tre volontari della Croce Rossa: erano in servizio in CongoFoto di Shameer Pk da PixabayCovid - Hantavirus - virus. Foto di Shameer Pk ... msn.com