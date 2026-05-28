Ebola in Congo | Bassetti avverte ‘Siamo solo all’inizio del disastro

Notizia in breve

Un intervento chirurgico urgente in Congo ha portato alla diffusione di Ebola, secondo il professor Bassetti. L'intervento ha coinvolto un paziente infetto, e il personale sanitario non ha adottato tutte le misure di sicurezza necessarie. Bassetti segnala che questa situazione potrebbe portare a un rapido aumento dei casi di Ebola, e avverte che si è appena all'inizio di un possibile disastro sanitario nella regione.