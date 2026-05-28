Ebola in Congo | Bassetti avverte ‘Siamo solo all’inizio del disastro
Un intervento chirurgico urgente in Congo ha portato alla diffusione di Ebola, secondo il professor Bassetti. L'intervento ha coinvolto un paziente infetto, e il personale sanitario non ha adottato tutte le misure di sicurezza necessarie. Bassetti segnala che questa situazione potrebbe portare a un rapido aumento dei casi di Ebola, e avverte che si è appena all'inizio di un possibile disastro sanitario nella regione.
? Domande chiave Come può un intervento chirurgico d'urgenza scatenare un focolaio di Ebola?. Perché il professor Bassetti teme un disastro sanitario imminente in Africa?. Quali rischi corre la chirurga italiana rimpatriata dopo l'intervento in Congo?. Come influirà la crisi in Congo sulla sicurezza sanitaria in Italia?.? In Breve Chirurga MSF in monitoraggio per 21 giorni dopo intervento nell'Ituri il 18 maggio.. Andrea Crisanti sottolinea rischio diffusione virus per povertà e conflitti in Congo.. Italia mantiene allerta bassa senza casi registrati grazie al Ministero della Salute.. Necessità sostegno economico Paesi industrializzati per potenziare capacità sanitarie locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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