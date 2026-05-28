Un uomo di 65 anni è morto in Toscana dopo essere rimasto schiacciato dal trattore mentre lavorava nella sua azienda agricola a Larciano. L’incidente si è verificato nelle campagne locali e non ci sono altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. La dinamica esatta non è ancora stata chiarita.

Ancora una tragedia sul lavoro in Toscana. Un imprenditore agricolo di 65 anni, Massimo Daniele Desideri, ha perso la vita nelle campagne di Larciano, in provincia di Pistoia, dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando all’interno della sua azienda agricola. L’uomo era molto conosciuto nella zona: era titolare dell’azienda Utilplastic di Larciano e dell’azienda agricola La Cavallina. L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 28 maggio in via Santa Lucia. Il trattore si ribalta, inutili i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, Desideri si trovava a bordo del mezzo agricolo mentre stava lavorando in uno dei terreni dell’azienda. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - E’ morto Massimo Daniele Desideri: la tragedia improvvisa proprio lì

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