Happy, l’elefantessa di 55 anni, è morta. Era conosciuta a livello internazionale e spesso al centro delle discussioni sul trattamento degli animali negli zoo. La sua morte è stata confermata da un centro specializzato in tutela animale. Happy aveva vissuto in cattività per molti anni, diventando simbolo di un dibattito più ampio sulla condizione degli elefanti in cattività.

È morta all’età di 55 anni Happy, una delle elefantesse più note a livello internazionale e nel tempo diventata un punto di riferimento nel dibattito sul trattamento degli animali negli zoo e sui loro diritti. La sua vicenda è lunga e fuori dal comune. Nata in libertà in Asia, viene trasferita negli Stati Uniti quando ha appena un anno di vita. Il suo nome viene preso da uno dei personaggi de “Biancaneve e i sette nani”, quello conosciuto in italiano come “Gongolo”, prima del suo arrivo nel 1977 al Bronx Zoo, dove avrebbe trascorso quasi mezzo secolo. Durante la sua vita nello zoo, Happy è diventata anche oggetto di osservazione scientifica. Era abituata a interagire con i suoi custodi e veniva descritta come un animale molto reattivo, facilmente coinvolgibile tramite piccoli premi alimentari come frutta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Happy, l’elefantessa che è stata al centro del dibattito sui diritti degli animali negli zoo

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